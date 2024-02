Cargojet Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Cargojet-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 100,98 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 116,07 CAD deutlich darüber liegt, was einer Differenz von +14,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 116,61 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,46 Prozent). In diesem Fall wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Cargojet-Aktie in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen und die Stimmungsänderung in letzter Zeit eher gering war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Cargojet-Aktie einen Wert von 70,84 für RSI7 und 51,72 für RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über die Cargojet-Aktie geäußert wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich vor allem auf positive Themen rund um Cargojet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung führt.

