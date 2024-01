Cargojet Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Diskussionen rund um Cargojet auf den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Basierend auf diesen Informationen bewertet unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut". Auch die Analysten geben dem Unternehmen überwiegend positive Bewertungen. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, und Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 19,34 Prozent.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt. In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 40,21 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Cargojet überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cargojet von den Anlegern und Analysten überwiegend positiv bewertet wird. Trotz einer neutralen Diskussionintensität und einer negativen Stimmungsänderung wird der Titel technisch gesehen als gut eingestuft.