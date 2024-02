Cargojet Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen zusammenführt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Cargojet liegt bei 47,37, was als „neutral“ eingestuft wird. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 46,38, was ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von „neutral“.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cargojet ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von „Gut“ führt.

Die Analysten haben Cargojet in den letzten 12 Monaten 6-mal mit „Gut“, 3-mal mit „Neutral“ und 0-mal mit „Schlecht“ bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung für Cargojet aus dem letzten Monat ist "Gut" (4 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,01 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 145 CAD festgelegt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Cargojet wurden auch über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Die Aktie hat nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.