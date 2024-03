Cargojet Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Cargojet festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cargojet daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Privaten Nutzern in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Cargojet berichtet. Dies lässt darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cargojet-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 101,63 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 108,61 CAD, was einem Unterschied von +6,87 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 117,09 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis ergibt. Insgesamt erhält Cargojet in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cargojet-Aktie liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis (63,21) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Cargojet basierend auf der RSI-Bewertung.

