Carespan Health Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Carespan Health-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,07 CAD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,04 CAD, was einem Unterschied von -42,86 Prozent entspricht, und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie von Carespan Health aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 50 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 ergeben eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Carespan Health-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und Buzz, sowie den Anleger-Stimmungen für die Aktie von Carespan Health.