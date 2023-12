Carespan Health Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "CARESPAN HEALTH INC.":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Carespan Health in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating auf dieser Stufe führte.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Carespan Health war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führte. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Carespan Health derzeit bei 0,08 CAD verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,04 CAD, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negatives Signal, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carespan Health liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.