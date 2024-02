Carespan Health Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Carespan Health wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Carespan Health-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,67, was bedeutet, dass Carespan Health als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Carespan Health eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Carespan Health-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Carespan Health eingestellt waren. Die Diskussionen drehten sich vor allem um negative Themen, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Carespan Health von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Carespan Health-Aktie mit 0,025 CAD derzeit -37,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -64,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" für die beiden Zeiträume bewertet.