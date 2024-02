Carespan Health Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Carespan Health-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der ebenfalls bei 50 liegt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Carespan Health.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Carespan Health. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auf dieser Grundlage wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung zu verzeichnen sind. Dadurch ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird der aktuelle Kurs der Carespan Health-Aktie als "Neutral" bewertet, da der Abstand vom GD200 ein "Schlecht"-Signal und der GD50 ein "Neutral"-Signal liefert. Wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.