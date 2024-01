Careium AB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Careium-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 17,36 SEK, was einer positiven Abweichung von +56,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,51 SEK zeigt eine Abweichung von +15,27 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 26 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 36,15, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Careium.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen bestätigt die positive Bewertung durch private Nutzer.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Careium in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.