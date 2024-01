Careium AB Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Careium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,95 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 23,1 SEK, was einem Anstieg von 36,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 22,2 SEK, was einer Steigerung von 4,05 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Careium-Aktie liegt bei 80,65, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als negativ bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Careium war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend erhält die Careium-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und basierend auf dem Anleger-Sentiment. Die Bewertung des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz führen jedoch zu neutralen bzw. negativen Einschätzungen.