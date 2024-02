Career Design Center Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es fanden keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Career Design Center statt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Career Design Center in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Unternehmen führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1866,85 JPY für die Aktie von Career Design Center. Der letzte Schlusskurs lag bei 1799 JPY, was eine Abweichung von -3,63 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und beträgt derzeit 2014,46 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs von Career Design Center liegt (-10,7 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses, wobei der RSI für Career Design Center eine Ausprägung von 59,56 aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,29, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.