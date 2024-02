CareerIndex Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Careerindex betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 85,71 Punkte, was bedeutet, dass Careerindex momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 77,33 Punkten über dem Wert von 70 und führt zu derselben Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Careerindex festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine positive noch negative Veränderung der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz vorliegt.

Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Careerindex neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Demnach wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Careerindex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 266,88 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 177 JPY liegt, was einer Abweichung von -33,68 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (208,08 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,94 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Careerindex-Aktie daher auch auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.