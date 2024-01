CareerIndex Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz von Careerindex in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 32, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Careerindex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 281,56 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 209 JPY lag, was einer Abweichung von -25,77 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs (229,12 JPY) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag (-8,78 Prozent Abweichung).

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Careerindex basierend auf der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, dem RSI und der technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.