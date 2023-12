CareerIndex Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der gleitende Durchschnittskurs des Careerindex liegt derzeit bei 291,45 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 203 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -30,35 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 251,12 JPY, was einen Abstand von -19,16 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Careerindex als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 96,15, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,39 liegt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Careerindex bezüglich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation normalerweise präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Careerindex in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung gegeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.