Carebook Technologies Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Carebook wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Carebook-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 57,14 keine Über- oder Unterbewertung an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Carebook war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei negative Diskussionen überwiegen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Carebook derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen keine signifikante Abweichung auf und bestätigen somit das "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Carebook festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Carebook daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.