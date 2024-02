Carebook Technologies Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Weed":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carebook ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Carebook beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,14 eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carebook verläuft bei 0,07 CAD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der Aktienkurs als auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weisen eine Differenz von 0 Prozent auf.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" bewertet.