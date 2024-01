CareView Communications Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Careview Communications schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie. Mit einer Differenz von 89,1 Prozentpunkten (0 % gegenüber 89,1 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Careview Communications liegt derzeit bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Careview Communications zeigt kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Careview Communications bei 0,06 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,05 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -16,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -16,67 Prozent eine "Schlechte" Bewertung auf. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht" bewertet.