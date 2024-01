CareTrust Reit Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung unter den Anlegern für die CareTrust REIT Inc-Aktie ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es 11 Tage, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die CareTrust REIT Inc-Aktie von Analysten ebenfalls positiv eingeschätzt. Von insgesamt 4 Bewertungen waren 3 gut und 1 neutral. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 22,67 USD, was einer zukünftigen Performance von 2,98 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend verbessert, was als positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die CareTrust REIT Inc-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Aktie um +6,53 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was als positiv bewertet wird. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die CareTrust REIT Inc-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.