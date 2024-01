CareTrust Reit Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Coliseum Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei CareTrust REIT Inc liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 92,66 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment für CareTrust REIT Inc war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an zehn Tagen und neutralen Diskussionen an vier Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von CareTrust REIT Inc eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was CareTrust REIT Inc eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz verleiht.

Insgesamt ergibt sich für CareTrust REIT Inc eine positive Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.