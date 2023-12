CareTrust Reit Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse zeigt, dass die CareTrust REIT Inc-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,49 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 22,8 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,36 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die CareTrust REIT Inc-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 beträgt 33,91 und der RSI25 liegt bei 53,19, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung für die CareTrust REIT Inc-Aktie, da die Aktivität abgenommen hat und eine negative Veränderung der Stimmung zu beobachten ist.

Langfristig betrachtet, stufen Analysten die Aktie der CareTrust REIT Inc als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analysten geben 3 eine "Gut"-Bewertung und 1 eine "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,67 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und Analystenschätzungen erhält die CareTrust REIT Inc-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.