CareTrust Reit Aktie: Das hat Gewicht!

Im Laufe der letzten 12 Monate haben Analysten ihre Einschätzung zur CareTrust REIT Inc-Aktie 3 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu CareTrust REIT Inc. Des Weiteren beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 22,91 USD. Sie erwarten eine Entwicklung von -1,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 22,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. CareTrust REIT Inc zeigte bei dieser Analyse durchschnittliche Diskussionsintensität, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob die CareTrust REIT Inc-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

Der aktuelle Kurs der CareTrust REIT Inc-Aktie von 22,91 USD liegt mit +12,3 Prozent Entfernung vom GD200 (20,4 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 22,24 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der CareTrust REIT Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.