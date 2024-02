CareTrust Reit Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die langfristige Meinung der Analysten bezüglich der CareTrust REIT Inc-Aktie ist positiv. Von insgesamt 4 Bewertungen sind 2 als gut und 2 als neutral eingestuft. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie laut den Studien des vergangenen Monats als neutral. Das Kursziel der Analysten liegt bei 23 USD, was einer erwarteten Performance von 1,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber CareTrust REIT Inc. In den letzten Tagen gab es 10 positive, ein negatives und drei unentschiedene Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als gut eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht wird die CareTrust REIT Inc-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,94 USD, was einer +8,26 Prozent Abweichung vom letzten Schlusskurs (22,67 USD) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 22,07 USD auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die CareTrust REIT Inc-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse.