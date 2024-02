CareTrust Reit Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Die CareTrust REIT Inc-Aktie wurde von 4 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" ergaben. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Gut". Im letzten Monat lagen 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vor, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 23 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -0,04 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält die CareTrust REIT Inc somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität zeigte eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) ergab sich, dass die CareTrust REIT Inc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.