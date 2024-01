CareTrust Reit Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

CareTrust REIT Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu CareTrust REIT Inc vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 22,67 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 1,28 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,38 USD, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält CareTrust REIT Inc daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der CareTrust REIT Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,53 USD liegt, was 9,01 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 22,38 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 22,38 USD erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird CareTrust REIT Inc in der einfachen Charttechnik damit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von CareTrust REIT Inc in den vergangenen Monaten wenig Diskussionsintensität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für CareTrust REIT Inc eine positive Einschätzung hinsichtlich der Stimmung.