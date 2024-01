CareTrust Reit Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für den CareTrust REIT Inc-RSI liegt der Wert bei 90,74, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 59,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich CareTrust REIT Inc ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Bei CareTrust REIT Inc wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der aktuelle Kurs von 21,95 USD um -2,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +6,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.