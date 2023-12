CareTrust Reit Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten zwei Wochen wurde CareTrust REIT Inc von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Anzahl der Diskussionen drehte sich um neutrale Themen, was zu dem Schluss führt, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt.

Im vergangenen Jahr gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten für CareTrust REIT Inc, was im Durchschnitt als gut bewertet wird. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu diesem Wert. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 22,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 1,06 Prozent steigen könnte, was als neutrale Empfehlung bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für CareTrust REIT Inc zeigt einen Wert von 47,97, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Aus technischer Sicht wird die CareTrust REIT Inc aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als gut bewertet. Der GD200 verläuft bei 20,38 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (22,43 USD) um +10,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des GD50 liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 22,17 USD, was einer Abweichung von +1,17 Prozent entspricht und als neutral bewertet wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die Analysten eine positive Bewertung abgeben und auch die technische Analyse auf eine überwiegend positive Situation hinweist.