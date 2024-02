CareTrust Reit Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie der CareTrust REIT Inc wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Auf dieser Grundlage ergibt sich langfristig eine Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine guten, eine neutrale und keine schlechten Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als "Neutral" aus institutioneller Sicht kennzeichnet. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 23 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,46 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine neutrale Einschätzung für die Aktie der CareTrust REIT Inc.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von CareTrust REIT Inc, während die Analystenbewertung insgesamt "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einer Bewertung als "Gut" an. Der RSI25 für die CareTrust REIT Inc deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.