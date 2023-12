CareRx Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert wird. Der RSI-Wert für Carerx beträgt 47,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 50,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. So ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Carerx von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann. Die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carerx-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,01 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,54 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carerx auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Carerx. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien konnte festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Carerx.