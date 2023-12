CareMax Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Caremax-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 2,42 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,508 USD, was einem Abstand von -79,01 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,52 USD, was einer Differenz von -66,58 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,35 Punkte, was bedeutet, dass Caremax momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überkauften Bereich und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Caremax in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gesunken, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Caremax von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Caremax-Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".