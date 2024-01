CareDx-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Caredx deutlich verbessert, was auf starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von den Analysten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Caredx in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Caredx insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 23,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 137,5 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält Caredx eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Caredx beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Caredx. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf der Anleger-Stimmung erhält Caredx daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.