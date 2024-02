CareDx Aktie: Das ist beeindruckend!

Im vergangenen Jahr erhielt die Aktie von Caredx von institutionellen Analysten insgesamt vier Mal die Bewertung „Gut“, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vergeben wurden. Dies führte zu einem Langzeit-Rating von „Gut“ von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch prognostizieren die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 8,13 USD eine erwartete Entwicklung von 192,13 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 23,75 USD. Diese Prognose wird ebenfalls als „Gut“ eingestuft, insgesamt also eine positive Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Caredx im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,44 Prozent erzielt, womit sie um 4,48 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor „Gesundheitspflege“ liegt. Im Bereich „Biotechnologie“ liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,85 Prozent, wobei Caredx aktuell um 8,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Caredx in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine „Neutral“-Bewertung. Die Aufmerksamkeit der Anleger ist rückläufig und es wird deutlich weniger über Caredx diskutiert als normal, was zu einem „Schlecht“-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Schlecht“-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Caredx im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,53 % in der Biotechnologie-Branche entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als „Schlecht“, da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.