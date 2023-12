CareDx Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Caredx verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,18 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Anstieg um 19,42 Prozent, was bedeutet, dass Caredx im Branchenvergleich um 39,6 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 8,12 Prozent, wobei Caredx um 28,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für Caredx.

Der Relative Strength Index (RSI) der Caredx-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. In ähnlicher Weise erhält die Aktie auch für den RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 30,51 liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Analyse für Caredx.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caredx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,55 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,85 USD liegt, was einer Abweichung von +15,2 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 7,73 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +27,43 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Caredx-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Caredx vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 23,75 USD, was einer Empfehlung für einen Anstieg um 141,12 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,85 USD entspricht. Aus Analystensicht erhält die Caredx-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.