CareDx Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Dividendenrendite für Caredx beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Caredx-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,8 USD liegt. Dies ist nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 8,5 USD, was einer Differenz von -3,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 10,23 USD, was zu einer Differenz von -16,91 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Caredx-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,44 Prozent, was 4,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt -10,84 Prozent, wobei Caredx aktuell 9,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysten bewerten die Caredx-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es sind keine aktuellen Analystenupdates verfügbar. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 23,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 179,41 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 8,5 USD bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Caredx daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.