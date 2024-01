CareDx Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Caredx-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Daher ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Caredx-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beträgt 23,75 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 96,77 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,07 USD. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung für die Caredx-Aktie abgeleitet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Aktuell wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Caredx-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Caredx-Aktie derzeit 28,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv einzustufen ist. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +39,54 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zudem konnte eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Caredx-Aktie.