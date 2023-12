CareDx Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Caredx bei 32,79, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Analysten bewerten die Caredx-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 23,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 92,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,33 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Caredx eine Rendite von 0 % auf, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt.

Die Auswertung von Stimmungsänderungen und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Caredx-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, eine "Gut"-Bewertung von Analysten und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende sowie das Sentiment und den Buzz.