CareCloudPreferredries B Aktie: Das ist ein Hammer

Die Carecloud-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,18 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,52 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30,28 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,08 USD, was einer positiven Differenz von +40,74 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Carecloud derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength-Index bewertet die Carecloud-Aktie als neutral, mit einem RSI7-Wert von 23,48 (empfohlen als "Gut") und einem RSI25-Wert von 37,46 (eine "Neutral"-Einstufung). Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Carecloud weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die negative Rate der Stimmungsänderung führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Carecloud basierend auf den verschiedenen Analysen.