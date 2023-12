CareCloudPref Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Anleger-Stimmung bei Carecloud ist laut den Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Carecloud überkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 93,21 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 74 deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Die Dividende von Carecloud liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (88,67 %) als niedrig zu bewerten ist. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und Aktivität rund um die Aktie von Carecloud im Internet ist ebenfalls eher negativ. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, ein überkauftes Rating im Bereich des Relative-Stärke-Index sowie eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividende und das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Carecloud.