Cardxx Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cardxx wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine weitere Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Cardxx eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs der Cardxx-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0041 USD, was einem Unterschied von -59 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen aufgrund des letzten Schlusskurses unter dem gleitenden Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung auf. Damit erhält Cardxx insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 53,99 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Cardxx diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Cardxx auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.