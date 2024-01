Cardxx Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse der Cardxx-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,01 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,013 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +30 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,01 USD, was ebenfalls einem Abstand von +30 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cardxx liegt der RSI7 aktuell bei 50,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 57,55 Punkten. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Cardxx langfristig eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.