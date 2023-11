Cardxx Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cardxx war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment. In technischer Hinsicht ist die Cardxx-Aktie derzeit positiv zu bewerten, da sie sich mit einem Kurs von 0,0188 USD um 88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) befindet. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +88 Prozent liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cardxx weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cardxx-Aktie ergibt einen Wert von 50 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 0 für den RSI25, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.