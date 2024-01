Cardxx Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analysewerkzeug, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Cardxx-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 69,07, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 62. Insgesamt wird die Cardxx-Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), der bei 0,01 USD liegt. Der aktuelle Kurs von 0,0079 USD weist eine Abweichung von -21 Prozent auf, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Zusammenfassend erhält die Cardxx-Aktie daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Cardxx-Aktie die übliche Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Cardxx-Aktie daher als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cardxx besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer guten Bewertung der Cardxx-Aktie führt.