Cardno Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für die Cardno-Aktie liegt aktuell bei 46,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen über Cardno in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie größtenteils positiv sind. In den letzten Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" anzusehen ist.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs der Cardno-Aktie derzeit 9,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -5,56 Prozent, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Cardno in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.