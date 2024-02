Cardno Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cardno ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cardno-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 0,35 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,86 Prozent). Auf Basis dieser Betrachtung bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (0 Prozent Abweichung). Auch hier wird die Cardno-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index kennzeichnet die Aktie von Cardno als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 41,67 und der RSI25 liegt bei 51,28, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionsintensität über Cardno weist auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Cardno die Einstufung "Gut" hinsichtlich des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum.