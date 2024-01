Cardno Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen, und dies wirkt sich auch auf die Bewertung von Aktien aus. Bei Cardno wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cardno diskutiert, und sieben Tage lang war das Stimmungsbarometer grün. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cardno liegt bei 51,72, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Cardno derzeit um 4,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 -9,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingeschätzt.