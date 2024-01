Cardlytics Aktie: Was kann da noch kommen?

Cardlytics erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cardlytics. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 8 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -10,11 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cardlytics somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 42,13 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Cardlytics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Cardlytics in diesem Punkt unserer Analyse also mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cardlytics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cardlytics bei Analysteneinschätzungen, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.