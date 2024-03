Cardlytics Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Cardlytics 2 Mal mit "Gut" bewertet, 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Langfristig erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 8,65 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine 21,39-prozentige Entwicklung erwarten und ein mittleres Kursziel von 10,5 USD festlegen. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cardlytics bei 8,65 USD inzwischen 21,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der -11,37-prozentigen Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung rund um Cardlytics wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Cardlytics hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet.