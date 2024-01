Cardlytics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dadurch ergibt sich der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten nun Cardlytics anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 91,04 Punkten, was bedeutet, dass die Cardlytics-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf der letzten 25 Handelstage basiert, zeigt jedoch an, dass Cardlytics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Cardlytics.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Cardlytics-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cardlytics, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 13,8 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cardlytics somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cardlytics wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, die zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: Die Stimmung bei Cardlytics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und somit ein "Gut"-Rating.