Cardlytics Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten vier Wochen gab es bei Cardlytics keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cardlytics daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 9,29 USD für die Cardlytics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,57 USD (+3,01 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Cardlytics-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cardlytics liegt bei 34,22, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

