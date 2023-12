Cardiol Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den vergangenen vier Wochen konnte bei Cardiol Therapeutics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Deshalb wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cardiol Therapeutics daher eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cardiol Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 91, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Aus diesem Grund wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt liefert die RSI-Analyse somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cardiol Therapeutics-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,06 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,16 CAD ergibt hingegen ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird Cardiol Therapeutics daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Cardiol Therapeutics diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Cardiol Therapeutics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.