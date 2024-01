Cardiol Therapeutics Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Cardiol Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -24,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cardiol Therapeutics im Branchenvergleich eine Outperformance von +55,31 Prozent erreicht hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine mittlere Rendite von -19,96 Prozent im letzten Jahr um 50,96 Prozent übertreffen. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei längerfristiger Betrachtung zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für Cardiol Therapeutics stark rückläufig ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Die Anleger-Stimmung bei Cardiol Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cardiol Therapeutics-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 50) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 53,62) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cardiol Therapeutics.